«Винить бессмысленно»: Сихарулидзе заявил, что Валиева была обречена в произвольной программе

Как отметил олимпийский чемпион, в такой ситуации прыгнуть без помарок только смог бы человек без души.

Фигурист Антон Сихарулидзе заявил, что Камила Валиева была обречена на провал на Олимпиаде в Пекине в личном первенстве из-за той травли, которую ей устроили в истории с допингом.

По его мнению, никто бы на Земле не смог без ошибок в такой ситуации откатать сложнейшую программу. Он считает, что Валиева находилась в чудовищной атмосфере. На нее было оказано огромное давление со стороны МОК и других организаций.

Как заметил Сихарулидзе, уже в короткой программе Валиева была зажата. На произвольную — сил просто не хватило, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Винить Камилу бессмысленно. Повторяю, это было невозможно перебороть! Кто в подобной ситуации выйдет на лед, чистенько откатает программу с четверными прыжками, заберет золотую медаль и поедет домой? Только тот, у кого нет души». Антон Сихарулидзе

Напомним, что Камила Валиева в произвольной программе совершила ряд грубых ошибок. Она осталась только четвертой.

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