Медведева поддерживала Трусову в Пекине с персональным флагом в руках

Рядом с серебряным призером Олимпиады находились ее подруги Алина Загитова и Маргарита Мамун.

Серебряный призер Олимпиады в корейском Пхенчхане 2018 года Евгения Медведева поддерживала фигуристку Александру Трусову персональным флагом, на котором была фотография подопечной Этери Тутберидзе. Ее показали в трансляции на канале «Россия 1» после выступления Трусовой.

Рядом с Евгенией Медведевой можно было увидеть ее подруг: олимпийскую чемпионку 2018 года по фигурному катанию Алину Загитову и олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике Маргариту Мамун.

Трусова прыгнула пять четверных прыжков в произвольной программе и получила 177,13 балла. По сумме выступлений она набрала 251,73 балла и завоевала серебряную медаль.

После соревнований Александра Трусова устроила самую настоящую истерику. Она заявила, что никогда больше не выйдет на лед. Причина в том, что ей не удалось выиграть золотую медаль.

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