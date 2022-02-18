Умерла жена и иллюстратор произведений Кира Булычева — Кира Сошинская

Писательница и художница скончалась на 89-м году жизни.

В Москве умерла писатель-фантаст и вдова Кира Булычева — Кира Сошинская.

88-летняя женщина скончалась в своей квартире. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах, предварительной причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Напомним, что именно в честь жены писатель Кир Булычев (1934–2003) взял себе такой псевдоним, настоящее его имя Игорь Можейко. Сошинская была не только коллегой своего супруга, но также переводчицей и художницей. Помимо книг мужа, она иллюстрировала серию «Зарубежная фантастика» издательства «Мир». Из-под пера писательницы вышли рассказы «Сокровище пещеры», «Космотехника», «Бедолага», «Федор Трофимович и мировая наука».

В 1957 году у четы литераторов родилась дочь Алиса, ставшая прототипом той самой Алисы Селезневой. У нее есть взрослый сын Тимофей, внук писателя.

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