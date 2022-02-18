«Каждая из них заслуживает олимпийской медали»: Гордеева поддержала российских фигуристок

Как отметила двукратная олимпийская чемпионка, она восхищается всеми нашими спортсменками.

Двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Гордеева в Instagram поддержала российских фигуристок после их прокатов на Олимпиаде в китайском Пекине.

Как отметила Екатерина Гордеева, она восхищается каждой из девушек. Все они заслуживают быть на высшей ступени пьедестала почета. Она всегда восхищалась их смелости и уверенности в себе. По словам Гордеевой, фигуристки прошли через изнуряющие тренировки, потратили кучу нервов. Были у них как радости, так и падения.

«Мне-то повезло, я всегда выходила на лед не одна и могла разделить свои чувства с партнером. А вот они одни! Вот почему я считаю, что каждая из них заслуживает олимпийской медали». Екатерина Гордеева

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Напомним, что Екатерина Гордеева выигрывала золотые медали в парном катании с Сергеем Гриньковым на Играх в Калгари в 1988 году и Лиллехамере 1994 года.

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