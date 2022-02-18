«Я горжусь тобой»: Алена Косторная объяснила, почему болела на Олимпиаде за Анну Щербакову

По словам фигуристки, ее коллега вытерпела все испытания и справедливо выиграла золото.

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алена Косторная в Instagram объяснила, почему болела на Олимпиаде за Анну Щербакову.

Как отметила Косторная, с коллегой она давно общается. Они могут доверить друг друга множество тайн и секретов. Они вместе подбадривали друг друга в тяжелые моменты. По словам Косторной, их спорт очень трудный и тяжелый. Она не смогла пройти свой путь от и до, но в будущем надеется это сделать.

«Я горжусь тобой. И кто бы что не говорил, ты заслужила эту медаль. Точнее, именно золотая медаль должна висеть на шее чемпионки». Алена Косторная

Напомним, что Алена Косторная из-за болезни не смогла принять участие в чемпионате России. В итоге она не отобралась на Олимпиаду в Пекин.

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