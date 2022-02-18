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Прохор ахнет, когда увидит: бывшая жена Шаляпина Лариса Копенкина сменила имидж

66-летняя риелтор нарастила волосы и сделала пышные кудри.

Прохор ахнет, когда увидит: бывшая жена Шаляпина Лариса Копенкина сменила имидж
Лариса Копенкина и Прохор Шаляпин. Фото: Global Look Press

Бывшая жена Прохора Шаляпина, 66-летняя Лариса Копенкина, поделилась с поклонниками новостью — она сменила имидж. Экс-пассия музыканта запостила в микроблоге фотографию после бьюти-преображения, на которой предстала с пышными кудрями и ярким макияжем.

Прежде Копенкина предпочитала укороченный вариант стрижки, длинные локоны она нарастила впервые за долгие годы.

Лариса Копенкина сменила имидж. Фото: instagram.com/soulmatepatriki/

Напомним, что Лариса Копенкина была замужем за Прохором Шаляпиным, несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте. Правда, всего год — в 2013 сыграли свадьбу, в 2014 году — развод. А еще через год музыкант признался: их с Ларисой отношения были пиаром. И она — никакая не миллионерша, а обычный риелтор. Но это не мешает ей сегодня пользоваться популярностью у публики.

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