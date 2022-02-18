«Падения спланированы»: Наталья Штурм высказалась о выступлении Камилы Валиевой на Олимпиаде

Об этом артистка заявила в своем инстаграме.

Накануне в Пекине завершились выступления женщин в фигурном катании. Золото выиграла Анна Щербакова, серебро — Александра Трусова, а четвертой стала Камила Валиева. В произвольной программе она несколько раз упала на лед, что не позволило ей по сумме баллов подняться на пьедестал почета.

Певица Наталья Штурм, беседуя с фанатами в своем инстаграме, высказала свою точку зрения после проката Камилы Валиевой.

«Я пересмотрела и вижу: падения спланированы. Она спасала команду и титул чемпионов Олимпиады. Что на самом деле нам знать не надо. Камилла слишком хороша и стабильна чтобы так мощно завалить прокат», — написала Штурм.

Напомним, после завершения командного турнира вокруг Камилы Валиевой разгорелся допинг-скандал. Ее допустили к личному первенству, и по итогам короткой программы фигуристка были лидером.

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