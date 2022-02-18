«Это та база, в которую здорово вкладывать»: Хромченко перечислила платья, которые должны быть у каждой

Фэшн-гуру объяснила, что из моды они не выйдут - главное, выбрать привильно.

Стилист, фэшн-эксперт и телеведущая Эвелина Хромченко рассказала модницам, какие платья должны быть в гардеробе у каждой женщины. Это триумвират маленького платья в трех цветах. Помимо черного, необходимо иметь в шкафу маленькое красное и белое платья.

«Вот это трио – черное, белое, красное — это та база, в которую здорово вкладывать. Потому что вовсе не везде хочется отправиться в черном платье. Иногда хочется не за счет силуэта, а за счет цвета выделиться на мероприятии, особенно сейчас, в пандемическое время», — обратила внимание Хромченко.

Поскольку понятие «маленькое черное платье» для отдельной модницы имеет индивидуальный смысл, то подбирать его вкупе с двумя другими оттенками нужно внимательно, и тогда оно сядет идеально и прослужит долго.

Особое внимание на красное платье Хромченко обратила в программе «Модный приговор», комментируя образ с красным платьем.

«Маленькое красное платье в последние десять лет держится на подиуме и совершенно не собирается сдаваться. Фактически это прекрасная альтернатива маленькому черному и маленькому белому платью», — подчеркнула стилист.

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