«Есть тренеры, способные прервать гегемонию Тутберидзе и ее штаба»: Плющенко – о своих амбициях

По словам фигуриста, его ученицы обязательно поборются за путевки в Милан-2026.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что он со своими ученицами постарается составить конкуренцию тренерскому штабу Этери Тутберидзе в новом олимпийском цикле.

«В нашей стране есть тренеры, способные прервать гегемонию Этери Тутберидзе и ее штаба, которые в этом цикле были лидерами. Постарается побороться за путевки в Милан-2026 и наш штаб». Евгений Плющенко

По словам Евгения Плющенко, он сейчас работает с очень одаренными девочками. Прежде всего речь идет о пятнадцатилетних Соне Муравьевой и Насте Зининой.

Кроме того, у него занимаются тринадцатилетние Вероника Жилина и Соня Титова. Он верит, что кто-то из них попадет на следующие игры, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на Олимпиаде в Пекине от России выступали исключительно ученицы Этери Тутберидзе. Они заняли первое, второе и четвертое место в личном турнире.

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