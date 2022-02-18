Французские винодельни: Анджелина Джоли продала бизнес Брэда Питта российскому миллионеру

Брэд Питт и Анджелина Джоли вновь встретятся в суде. На этот раз вопрос не в опеке над детьми. Оказалось, что актриса продала свою часть их совместного бизнеса российскому миллионеру. Речь идет о винодельне.

Земли виноградника, которые расположены на юге Франции на территории знаменитого замка Мираваль специалисты оценивают в 60 млн долларов. К слову, именно там актеры сыграли свадьбу в 2014 году. И хотя территория считается совместно нажитым имуществом, большая ее часть, а именно 60 процентов, принадлежит Брэду. Остальные 40 – Анджелине.

TMZ пишет, что филиал компании-производителя спиртных напитков Stoli Group, которая находится под контролем россиянина Юрия Шефлера. Брэд Питт намерен аннулировать сделку и уже обратился в суд.

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