Когда фигурка – на зависть: Юлия Михалкова в одной толстовке щегольнула красивыми бедрами

Звезда КВН и экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова редко приоткрывает закулисье своей жизни, особенно личной. Кем сейчас занято сердце красавицы, она не афиширует. Лишь дразнит фанатов красивыми фото и видео, коих за последние дни в микроблоге красотки появилось неожиданно много.

Михалкова участвовала в фотосессии с обнажением. Красотка предстала перед камерой в толстовке, оставив нижнюю часть тела в одном белье. В какой-то момент звезда приподняла край свитера, и зрители увидели точеную талию актрисы и бедра.

Напомним, шоу «Уральские пельмени» Михалкова оставила в 2019 году. Но до сих пор она у поклонников неразрывно связана с этим проектом. Сейчас актриса много снимается как телеведущая, участвовала в шоу «Форт Боярд».

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