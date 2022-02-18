«Шорох пропадает»: Дима Билан отметил 40-летие грандиозными концертами

Юбилей у артиста был в конце декабря прошлого года.

Свое 40-летие Дима Билан отметил в конце прошлого года. К этой дате он готовил два больших концерта, которые с успехом прошли накануне в Москве. Трехчасовые шоу в переполненном «Крокусе», современная 3D-графика и спецэффекты не оставили равнодушными ни одного зрителя.

После концерта Дима разоткровенничался с журналистами. Артист отметил, что 40 лет для него определенный рубикон. Ведь ему, как и многим другим, пришлось не раз пережить разочарования и предательство близких.

«Все говорят переоценка, но так и есть. Просто немного шорох пропадает, и ты видишь все, как есть. Кто из себя что представляет. Кто – по-настоящему, кто – понарошку», — цитирует Диму Билана «Комсомольская правда».

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