«Как я поднимаю себе настроение?»: Королева спела под аккомпанемент мамы, которая ее отчитала

На днях мама Наташи Королевой – Людмила Порывай отметила свой 76-й день рождения. Более 30 из них она живет в Майами и иногда приезжает в Москву.

В своем инстаграме певица поделилась кадрами из семейного архива, на которых поет под аккомпанемент мамы. Однако Людмиле Порывай не понравился один момент и она принялась отчитывать дочь. Реакция вызвала бурю эмоций.

«Самый частый вопрос, который мне задают: как я поднимаю себе настроение? Вот это видео из семейного архива заряжает меня хорошим настроением всегда !» — написала Королева.

Напомним, недавно Наташа Королева и Тарзан почти месяц гостили в Майами. А по возвращению в Москву Сергей Глушко устроил выставку своих картин.

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