«Прямо на носу»: Пресняков-младший похвастался миловидной особенностью старшего сына от Подольской

Владимир Пресняков-младший и Наталья Подольская вместе более десяти лет. пара воспитывает двух сыновей – Артемия и Ваню. Старшему наследнику музыкантов уже шесть лет, а младший родился осенью 2020-го.
В своем инстаграме Пресняков поделился снимком сына Артемия, отметив его миловидную особенность.
«Родинка прямо на носу», — написал Пресняков.
Фанаты артиста пришли в восторг.
«Какая кинематографическая внешность! Озорник как будто из фильма! Солнышко поцеловало», — писали пользователи Сети.
Напомним, новогодние каникулы семья Пресняковых провела на Куршевеле, где бороздила снежные склоны, а затем они все вместе отправились греться на Мальдивы. Недавно они вернулись в Москву.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.