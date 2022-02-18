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«Прямо на носу»: Пресняков-младший похвастался миловидной особенностью старшего сына от Подольской

Фото музыкант разместил в своем инстаграме.

«Прямо на носу»: Пресняков-младший похвастался миловидной особенностью старшего сына от Подольской
Владимир Пресняков. Фото: Global Look Press

Владимир Пресняков-младший и Наталья Подольская вместе более десяти лет. пара воспитывает двух сыновей – Артемия и Ваню. Старшему наследнику музыкантов уже шесть лет, а младший родился осенью 2020-го.

В своем инстаграме Пресняков поделился снимком сына Артемия, отметив его миловидную особенность.

Артемий Пресняков
Артемий Пресняков. Скриншот: instagram.com/presnyakovvladimir/

«Родинка прямо на носу», — написал Пресняков.

Фанаты артиста пришли в восторг.

«Какая кинематографическая внешность! Озорник как будто из фильма! Солнышко поцеловало», — писали пользователи Сети.

Напомним, новогодние каникулы семья Пресняковых провела на Куршевеле, где бороздила снежные склоны, а затем они все вместе отправились греться на Мальдивы. Недавно они вернулись в Москву.

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