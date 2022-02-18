«Внутренняя интеллигентность и красота»: Ильиных трогательно поздравила Щербакову

Олимпийская чемпионка-2014 в танцах на льду Елена Ильиных поздравила Анну Щербакову с золотой медалью на главном старте четырехлетия. Трогательную речь она опубликовала в своем инстаграме.

«Два чистейших проката по праву и без сомнений — это ЗОЛОТО. Сильнейший характер не оставляет равнодушным. А внутренняя интеллигентность и красота влюбляет без условий! Анечка, поздравляю с самой значимой победой! Пусть это золото принесет тебе и твоим родителям много счастья. Ты и правда золотая девочка!» — написала Ильиных.

Напомним, серебряную медаль на Олимпийских играх выиграла Александра Трусова, а Камила Валиева, вокруг которой разгорелся допинг-скандал после командного турнира, стала четвертой.

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