«Я свободная, но не одинокая»: чемпионка Мастеркова приоткрыла тайну личной жизни

54-летняя Светлана Мастеркова в прошлом – выдающаяся легкоатлетка, двукратная олимпийская чемпионка и обладательница мировых рекордов стала героиней нового выпуска «Загугли звезду» на сайте Teleprogramma.pro.

Мастеркова подробно рассказала, как связала свою жизнь со спортом. Сибирячка по рождению, она поняла, что главная борьба разворачивается не на дистанции, а внутри, с самими собой. И смогла неоднократно преодолеть себя и превзойти соперниц.

В личной жизни Мастеркова обрела счастье с велогонщиком Асятом Саитовым. Они были вместе четверть века, за это время у них родилась дочь Анастасия. Но остаться мужем и женой у спортсменов не получилось – они развелись.

«Больше замуж я не выходила, личные отношения я никогда не афиширую. Если я когда-нибудь выйду замуж, то, думаю, об этом узнают многие. Но пока я этого не планирую», — приоткрыла тайну спортсменка.

С отцом своей дочери Мастеркова осталась друзьями. Спортсменка подчеркивает: Я свободная, но не одинокая», намекая, что ее сердце свободно.

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