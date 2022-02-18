На фоне морского заката: Рудова в шортиках не по размеру изящно покрасовалась перед камерой

Актриса уже не первую неделю отдыхает на Бали.

Актриса Наталья Рудова наслаждается своим длинным отпуском в Индонезии. Звезда выбрала Бали и проводит свой размеренный отпуск в уединении и комфорте. Девушка давно грезила пляжем, солнцем и океаном, и даже в Instagram теперь выходит нечасто.

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На этот раз Рудова не стала изобретать ракурсы или искать подходящие контентные локации. Она просто встала перед камерой в лучах закатного неба и красиво показала себя со всех сторон.

Точеная фигурка, за которую Рудова «сражалась» с собой всю осень, осталась при ней, хотя она жаловалась, что слишком много ест на отдыхе. Хотя ранее жаловалась, что эти самые шортики ей стали велики.

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