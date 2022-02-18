«Кошмар наяву!»: Навка после провала Валиевой на Олимпиаде высказала свое мнение

Олимпийский лед на арене в Пекине накануне едва не растаял от накала эмоций, которые царили на финальных стартах фигуристок в произвольной программе. Фаворитка Игр, россиянка Камила Валиева, не смогла пробиться в лидеры в личном турнире и оказалась на четвертом месте после обидных падений.

За выступлениями наблюдала Татьяна Навка, олимпийская чемпионка в танцах на льду. После оглашения результатов она высказалась про Валиеву в своем микроблоге.

«Бесконечного терпения и сил ей пройти через этот кошмар наяву! Искренне верю, что в ее возможностях, несмотря на все эти препятствия, выйти с высоко поднятой головой, вложиться в свое будущее и набрать еще лучшую форму!!! Главное, ее родителям, близким, окружению выстроить правильную стратегию, сберечь ее, сохранить, создать все условия, чтобы пройти эти 4 года и уже 19-летней крутой фигуристкой выйти на Олимпийский лед и взять свое, то что должно ей принадлежать!», — написала чемпионка.

Навка также поздравила новоиспеченных чемпионок по фигурному катанию Анну Щербакову и Александру Трусову, которые заняли первое и второе места соответственно.

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