«Когда висишь подвешенная к куполу телестудии, уже не до шуток»: Светлана Мастеркова – об участии в шоу «Возможно все!»

На телеканале «Россия 1» продолжается юмористическое шоу «Возможно все!» с участием звезд эстрады, кино и спорта. На их долю выпадают самые разные испытания, среди которых немало рискованных. Задача – не только с успехом выполнить задание, но и оказаться в непредсказуемой ситуации.

Олимпийская чемпионка-легкоатлетка Светлана Мастеркова тоже попробовала свои силы в проекте. Спортсменка прошла тест на чувство юмора и стрессоустойчивость, когда ее во время испытания поднимали высоко над землей. Звезда поделилась эмоциями от случившегося.

«Я боюсь высоты и как раз попался один конкурс, где мне пришлось взлетать на неправильных ответах или же при их задержке. То, что происходило со мной, было очень искренне. И как я там визжала, пищала, кричала!», — поведала спортсменка в проекте «Загугли звезду». – «Когда дело касается тебя, когда ты висишь, подвешенная к куполу телестудии, тут уже не до шуток. Еще нужно думать, быть умницей и быть веселой».

Светлана справилась не только с волнением, но и с заданием. Мастеркова подчеркивает, что всегда соглашается на подобные проекты и шоу, чего бы ей это ни стоило.

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