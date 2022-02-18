Юный изобретатель из деревни Грязь: Галкин перепугался, что сын Пугачевой спалит замок во время апсайклинга

Восьмилетний сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина Гарри любит мастерить что-нибудь своими руками – отец научил. Мальчик часто проводит время в своей мастерской, и накануне снова занимался изобретениями.

больше по теме Моментально омолаживает: Пугачева в трендовом анораке этого сезона предстала перед семейством Легенда эстрады сочетала спортивную вещицу с серыми джинсами и грубыми ботинками.

Любопытный глава семьи решил поинтересоваться, чем занят его сын. Максим Галкин пришел к наследнику в мастерскую и включил камеру, чтобы сделать видеорепортаж. «Это клей-пистолет, да? Что ты делаешь-то?», — начал расспрашивать сынишку папа.

«Он сломался, его уже не починить, поэтому я из него сделал плиту», — спокойно объяснил отцу сын.

Галкин недоумевающе начал уточнять, как будет функционировать «клей-плита». И всерьез обеспокоился, не спалит ли юный техник ему замок после апсайклинга клея-пистолета в плиту. «Это вообще с точки зрения пожарной безопасности надежно?», — взволнованно спросил глава семьи.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!