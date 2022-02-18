«Золотая наша девочка»: Стриженова рассказала о сломанных коньках Щербаковой перед стартом

Российская фигуристка Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой по фигурному катанию. Турнир завершился в Пекине. Спортсменка без помарок откатала и короткую, и произвольную программы, набрав максимальное количество баллов.

Ведущая Первого канала Екатерина Стриженова в своем инстаграме рассказала, что накануне старта у Щербаковой сломались коньки.

«Золотая наша девочка! Даже ситуация с коньками, которые сломались накануне и их пришлось заменить, а это, сами понимаете, важнейший инструмент для фигуриста, как скрипка для музыканта, — ничто не смогло сбить тебя с этого пути!» — написала Стриженова.

Добавим, что Александра Трусова стала серебряным призером, а Камила Валиева заняла четвертое место.

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