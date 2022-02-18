Обидная случайность: Спортивный арбитраж подтвердил версию о том, как запрещенный препарат попал в организм Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил версию о том, как запрещенный препарат триметазидин, применяющийся в кардиологии, попал в организм юной фигуристки Камилы Валиевой.

Коллегия после рассмотрения документов и допроса пришла к выводу, что лекарство, применяемое при проблемах с сердцем, употреблял дедушка Камилы Валиевой. И препарат, запрещенный ВАДА в 2015 году, бытовым путем оказался в организме внучки.

Такая случайность могла произойти после использования общей посуды. Например, стакан, в котором ранее было растворено лекарство пращура, девочка использовала сразу после него. На такой версии настаивала линия защиты фигуристки в суде и CAS с ней согласился, пишет «Комсомольская правда».

Напомним, допинг-проба, взятая у Камилы Валиевой в декабре, показала наличие в ее организме следом триметазидина. Это вскрылось после победы фигуристов в командном турнире. По сей день стоит вопрос о лишении спортсменов медалей.

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