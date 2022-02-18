«Будет все, что ты хочешь»: Медведева обратилась к Трусовой и Валиевой

Накануне в олимпийском Пекине завершились соревнования в женском одиночном фигурном катании. Для Анны Щербаковой, которая стала чемпионкой, триумфом, для Александры Трусовой и Камилы Валиевой – настоящей трагедией.

Слова поддержки в адрес спортсменок в своем инстаграме опубликовала серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева.

«Саша, это была великая произвольная программа. И у тебя еще будут золотые медали. У тебя будет все, что ты хочешь. Многие олимпийские чемпионы завидуют тому, что ты умеешь делать. Ты невероятно одаренная спортсменка. У меня были золотые медали в карьере, Саша. Но я не могу повторить то, что делаешь ты», — написала Медведева.

Камиле Валиевой Евгения посоветовала на неделю удалить инстаграм и провести это время с родными.

Напомним, олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова, серебряным призером — Александра Трусова, а Камила Валиева заняла четвертое место.

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