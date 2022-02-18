А Гарик в курсе? Бывшая пассия Харламова отправилась в бар со своей несостоявшейся свекровью

В начале года поклонники Гарика Харламова заметили, что его возлюбленная Катерина Ковальчук отписалась от него в соцсети. Заподозрили неладное. И уже когда актриса вышла в свет за ручку с другим, осознали – в романе Харламова и Ковальчук стоит точка.

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Зато со своей несостоявшейся свекровью Ковальчук, оказывается, не перестала общаться. Девушка накануне отправилась в бар с мамой Гарика Харламова Натальей, отметившей недавно 60-летний юбилей.

Кадр из бара родительница запостила у себя в микроблоге. «Теплая встреча», — подписала мама комика фото. На снимке Ковальчук и Харламова прижались друг к другу как настоящие подруги.

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