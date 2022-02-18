«Даже не знаю, что тут сказать»: какие слова подобрала Туктамышева после драматического финала фигуристок на Олимпиаде

Накануне в Пекине завершились соревнования по женскому фигурному катанию в личном зачете. Финал получился очень драматичным и непредсказуемым. Золотая медаль в итоге досталась Анне Щербаковой, показавшей чистый прокат, а серебряная – Александре Трусовой, исполнившей впервые в истории пять четверных прыжков.

больше по теме Камила Валиева не примет участия в показательных выступлениях на Олимпиаде Спортсменку не пригласили на мероприятие.

А вот Камила Валиева, которая всю Олимпиаду подвергалась прессингу из-за обнаруженных в допинг-пробе декабря 2021 года следов таблеток для сердца, не смогла войти в тройку призеров. Она заняла четвертое место.

Чемпионка мира-2015 года Елизавета Туктамышева, как и многие другие фигуристки, следила за выступлениями коллег. Ее не смогла не тронуть драма, развернувшаяся на льду на глазах миллионов зрителей. Девушка смогла найти слова, чтобы обратиться к землячкам после их стартов.

«Ох..Очень нервозный старт получился. Саша Трусова, Аня Щербакова поздравляю вас!!!Вы большие умницы! Каори — супер! Очень рада за тебя, отлично выступила. Сердце разрывается за Камилу Валиеву. Даже не знаю, что тут еще сказать. Наверное, самое важное сейчас в такой момент оказаться рядом с близкими и отпустить ситуацию. Сил тебе! Один из важных и непредсказуемых этапов позади, теперь время выдохнуть…», — написала девушка.

К слову, Туктамышева сама мечтала отобраться на Олимпиаду в Пекин, но не смогла. Она заняла место в запасном списке.

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