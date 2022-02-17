«Явилось полной неожиданностью»: дочь Валерии рассказала о предательстве коллег

Исполнительница и старшая наследница артистки Валерии — Шена Шульгина — разместила в личном микроблоге завершение своего рассказа о публичном исчезновении.

Певица призналась, что прекратила сотрудничество со своей командой музыкантов. Знаменитость долгое время дружила и работала с теми, кто помогал ей с песнями. Но Шене пришлось искать других профессионалов. А на поиски нужно было время. Поэтому Шульгиной долгое время не было в медиапространстве.

«Я никогда не жила с убеждениями о чем-то вечном. Особенно давайте смотреть на вещи реально, касательно взаимоотношений людей. Но то, что произошло, явилось полной неожиданностью и по шкале дерьма находится где-то между «подлостью» и «предательством»», — рассказала артистка в личном микроблоге.

К слову, Шена продолжила творить уже с новой командой и вскоре порадует поклонников новыми композициями.

«Несколько месяцев мы активно создаем новые песни. И очень уж не терпится все вам показать! Что остается неизменным, так это моя любовь к написанию песен и к музыке в целом!» — резюмировала Шена.

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