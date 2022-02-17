Клава Кока в белых джинсах с двойным верхом и неоновом пуховике-дутике появилась в «Вечернем Урганте»

Певица стала гостьей в новом выпуске передачи. Она выбрала молодежный лук для такого случая.

Клава Кока является известной певицей. Уже больше пяти лет она строит карьеру. Пробиться на эстраду ей было непросто. Она сталкивалась с критикой, когда участвовала в музыкальных шоу.

Но потом артистка подписала контракт с крупным лейблом. Она выпустила несколько хитов и теперь регулярно записывает треки в дуэте со звездами от Нилетто до Александра Реввы. И недавно она презентовала песню «Хочешь».

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После отпуска Клава уже возобновила гастроли. Она также экспериментирует с образами. А 17 февраля певица провела день на съемках. Она стала героиней шоу «Вечерний Ургант».

Артистка предпочла детали оставить в секрете, но запечатлелась в студии с букетом цветов. Кока предстала в белых джинсах с двойным верхом и укороченном пуховике-дутике неонового цвета. Она сделала прическу «розетки» и украсила уши сережками.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами. «Очень круто и неожиданно!», «Такой классный образ», «Вот это джинсы! Хочу такие», «Ох, ты в студии Урганта! Как это круто», «Очень милая девочка», «Ты прелесть», «Ну прям 15 лет», «Яркие краски — это твое»,«Прическа отпадная», «Ну до чего хорошенькая», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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