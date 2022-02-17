Анастасия Решетова поддержала Камилу Валиеву, которая заняла четвертое место на Олимпиаде в Пекине

Бывшая возлюбленная Тимати — Анастасия Решетова — разместила в личном микроблоге слова поддержки в адрес Камилы Валиевой. Знаменитость призвала 15-летнюю фигуристку не сдаваться, несмотря на поражение.

Вначале Решетова поздравила всех российских фигуристок-одиночниц с выступлением на Олимпиаде в Пекине. Анастасия Решетова отметила, что Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева показали мастерство и отличные результаты всему миру.

«Наши фигуристки уже который год лучшие на Олимпийских играх. Спасибо за победу! Только вперед! Так горда вами», — написала в Stories личного микроблога Анастасия Решетова.

«Хочется сказать несколько слов в поддержку Камилы Валиевой. Учитывая, какое тяжелое давление свалилось на тебя в последнее время. Тот результат, которого ты достигла, — это потрясающе! То, что ты сделала, могут сделать единицы на этой планете! Не давай никому и ничему тебя сломать! Никогда не сдавайся! Даже если не с золотой медалью на шее, но ты уже победитель», — добавила Решетова.

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