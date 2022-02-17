Принц Эндрю заплатит 16 миллионов долларов отступных по делу об изнасиловании 17-летней

Принц Эндрю смог урегулировать дело об изнасиловании американки Вирджинии Джуффре в 17-летнем возрасте. Для этого королевской особе пришлось пообещать пострадавшей 16 миллионов долларов.

К слову, 95-летняя королева Елизавета II возьмет на себя часть расходов по выплате Джуффре. Ранее матери принца Эндрю уже приходилось платить за некоторые юридические услуги в ходе разрешения дела. Об этом сообщает Daily Telegraph.

Отметим, что принц Эндрю получает только пенсию вице-адмирала ВМС Великобритании и стипендию, которую ему предоставила сама королева. Поэтому знаменитости придется продавать свое шале в Швейцарских Альпах и просить помощи у королевы. В таком случае обвиняемый по делу об изнасиловании несовершеннолетней рассчитается с Вирджинией Джуффре.

Напомним, что ранее принц Эндрю лишился королевского патронажа и воинских званий из-за скандала, где замешана несовершеннолетняя особа. Сам герцог Йоркский свою вину отрицал.

Принц Эндрю должен был защищать себя в суде как частное лицо. Однако дело до суда не дошло. А родственники из Букингемского дворца помогут герцогу Йоркскому выплатить отступные.

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