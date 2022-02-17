Нежная и стильная Тилля: Лобода запечатлела младшую дочку в пуховике цвета Барби

Певица поделилась редким фото со своей наследницей. Она вернулась из отпуска.

Светлана Лобода уже длительное время строит карьеру певицы. Она прославилась вскоре после участия в «Евровидении». Примечательно, что артистка стала выпускать один хит за другим.

Теперь она одна из самых высокооплачиваемых украинских исполнительниц. Она предпочитает оберегать личную жизнь от посторонних глаз. Но звезда любит хвастаться достижениями своих детей.

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От первого брака у Лободы подрастает дочка Евангелина. Девочке уже 10 лет. Она любит читать книги и зачастую сопровождает маму на гастролях. Также у артистки подрастает трехлетняя дочка Тильда.

Отца малышки она предпочитает скрывать, поэтому даже его имя не озвучивает. В прошлом году певица перевезла детей в Европу, но не так давно устроила семейный отпуск и делилась кадрами с пляжа.

Но теперь, по всей видимости, Светлана приехала с наследницами в Россию. Она поделилась трогательным кадром. Тильда в пуховике цвета Барби и теплых штанах отметилась на прогулке. В руках она несла палочку.

Поклонникам давно не терпится увидеть лицо малышки. Но многие заметили, что она подросла. «Какой ребенок большой», «Тилля такая милая», «Очень хочется увидеть ее уже», «Малышка так быстро растет», «Вокруг снег, вы вернулись», «Какая вы хорошая мама, утеплили кроху», — стали писать пользователи Сети.

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