«Никто и никогда не делал»: Лиза Арзамасова осталась в восторге от российских фигуристок

«Рыдала сегодня, не стесняясь слез в общественном месте. Столько эмоций! Носила с собой планшет, чтобы не пропустить выступления девчонок в прямом эфире. Что вы с нами делаете!» — заявила жена Ильи Авербуха в личном микроблоге.