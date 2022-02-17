«Никто и никогда не делал»: Лиза Арзамасова осталась в восторге от российских фигуристок

Исполнительница главной роли в сериале «Папины дочки» Лиза Арзамасова оценила выступления российских фигуристок на Олимпиаде в Пекине.
Артистка призналась, что очень переживала за российских спортсменок.
«Рыдала сегодня, не стесняясь слез в общественном месте. Столько эмоций! Носила с собой планшет, чтобы не пропустить выступления девчонок в прямом эфире. Что вы с нами делаете!» — заявила жена Ильи Авербуха в личном микроблоге.
Лиза Арзамасова обратилась к Анне Щербаковой, Александре Трусовой и Камиле Валиевой.
«Саша! Никто и никогда не делал на льду того, что сегодня сделала ты! Пять четверных прыжков! Фантастика! Уникальное трудолюбие, сила, напор! Мир увидел человека, на которого не действуют законы гравитации!» — восхитилась актриса Александрой Трусовой.
Щербакову артистка поздравила с победой на Олимпиаде.
«Аня! Золотая олимпийская чемпионка! Гармония, красота, профессионализм, выдержка! Правильно говорят, характер — это судьба!» — отметила Арзамасова.
«Камила! Ты прекрасна! Ты победишь! На следующей Олимпиаде и последующих турнирах! Неправда! Тебя не сломали. Ты сможешь быть еще сильнее!» — уверена Лиза Арзамасова.
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