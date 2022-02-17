«Взрослые дяди и тети сломали ребенка»: хореограф Тутберидзе не простит чиновников из-за Валиевой

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков заявил, что никогда не испытывал таких двояких чувств. С одной стороны, первое и второе место на Олимпиаде в личном первенстве заняли россиянки. С другой — ему обидно за Камилу Валиеву.

«Взрослые дяди и тети сломали ребенка. Вы сами понимаете, что сегодня каталась не Камила. Она столько вкалывала, и так вот испортить ей… Она всю свою жизнь к этому шла. Мир спортивным чиновникам этого не простит. Так же, как не прощу и я. Это досада на всю жизнь. Для меня Олимпиада была дискредитирована из-за всей этой ситуации». Алексей Железняков

Как заверил Железняков, Валиева реабилитируется на ближайших чемпионатах мира и Европы. Он уверен, что она еще напомнит о себе. Тренерский штаб и родители помогут ей в реабилитации. Железняков заверил, что Валиева утрет нос дядям и тетям, которые такое устроили, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Камила Валиева в произвольной программе на Олимпиаде допустила несколько грубых ошибок. В итоге она заняла только четвертое место. Золото — у Анны Щербаковой, серебро — у Александры Трусовой.

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