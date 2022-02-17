Волочкова рассказала, кто виноват в четвертом месте Валиевой на Олимпиаде

Балерина Анастасия Волочкова тоже следит за Олимпийскими играми в Пекине. А в четверг, 17 февраля, там развернулась настоящая драма. Измученная антидопинговой комиссия Камила Валиева заняла четвертое место. 15-летняя спортсменка плакала навзрыд и не могла сказать ни слова своему тренеру.

«В четвертом месте Валиевой виноваты взрослые, которые издевались над ней. Она могла взять золотую медаль. Человек на Олимпиаде находится под прицелом всего мира. Ее гнобили из-за того, что она что-то выпила или не выпила. Спортивные сообщества, перестаньте докапываться до спортсменов, их наград. Они убили в девочке этот дух. Я хочу передать Камиле слова поддержки. Она лучшая, — заявила Волочкова «Матч ТВ».

Напомним, российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине. По сумме программ спортсменка набрала 255,95 балла. Серебро досталось Александре Трусовой (251,73). Третьей стала представительница Японии Каори Сакамото (233,13).

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!