Уже совсем взрослый: Галкин заснял, как восьмилетний сын Гарри сам мастерит электрическую плиту

Юморист провел вечер дома. Он устроил погоню за ним на лестнице, а потом обнаружил, что Гарри сам создает технику для дома.

Максим Галкин стал известным артистом. Он не скрывает, что мечтал о замке, поэтому и построил его в деревне Грязь. Несмотря на свой звездный статус, он любит сам менять лампочки, ухаживать за потолком-полотном и высаживает растения в саду.

Зачастую ему помогают дети: Лиза и Гарри. Малыши ухаживают летом за огородом, готовят. Если дочка любит танцевать, то ее брат давно проявляет интерес к технической сфере.

Галкин не раз собирал с ним «Лего» и придумывал, как починить какие-то вещи. 17 февраля, когда в гостях у Аллы Пугачевой были Кристина Орбакайте и Дени Байсаров, артист поиграл с наследником. Они устроили догонялки на лестнице, а потом сын похвастался тем, что мастерит из подручных материалов плиту для приготовления еды.

«Погоня за Гарри по лестницам замка», — отметил юморист. «Ну что ты тут делаешь? Что это такое? Ну расскажи нам, любопытным подписчикам «Инстаграма»!» — попросил Максим. «Нормально все», — с улыбкой ответил ребенок. «Что это? Клей-пистолет?» — уточнил артист. «Да, он сломался. Его уже не починить, поэтому из него я сделаю плиту», — пояснил Гарри. «Плиту? Чтобы готовить? Классно!» — удивился Галкин. «А что еще?» — отметил мальчик. «Это греть будет? А это вообще с точки зрения пожарной безопасности надежно?» — продолжил расспрос папа. «Будет греть», — заверил малыш.

Поклонники были поражены тому, как вырос Гарри. Многие также посчитали, что у него талант и в будущем он может стать инженером. «Какой он смышленый», «Вот это рукодельник», «Очень умный парень растет», «Вот это мастер у вас дома», «Все сам делает! Прелесть», — прокомментировали кадры подписчики.

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