«До слез обидно, что ее довели до этого состояния»: Костомаров высказался о выступлении Валиевой

По словам олимпийского чемпиона, россиянка просто не выдержала в ответственный момент.

Фигурист Роман Костомаров в беседе с Teleprogramma.pro высказался о выступлении российских фигуристок в произвольной программе в китайском Пекине на Олимпиаде. Отдельно он затронул выступление Камилы Валиевой.

«Я поздравляю Анну Щербакову, Александру Трусову. Очень обидно за Камилу Валиеву. Просто жалко. До слез обидно, что так ее довели до этого состояния. Не выдержала она. Не смогла откатать произвольную программу так, как хотелось бы». Роман Костомаров

Как отметил Костомаров, все российские девочки должны были быть на пьедестале. «Те элементы, которые они исполняют, так как они катаются. Они просто в недосягаемости для остальных. Поздравляю Тутберидзе и ее команду с наградами. В будущем все зависит от Камилы Валиевой. Я не психолог и не знаю, сможет ли она вернуться на прежний уровень», — заявил Роман Костомаров.

Напомним, что Камила Валиева в произвольной программе на Олимпиаде допустила несколько грубых ошибок. В итоге россиянка, угодившая в скандал с допингом, заняла только четвертое место. Золото — у Анны Щербаковой, серебро — у Александры Трусовой.

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