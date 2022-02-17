«Анечка, с победой тебя!»: Максим Галкин прокомментировал результаты выступлений российских фигуристок

Артист Максим Галкин внимательно следил за российскими фигуристами на Олимпиаде в Пекине. Знаменитость поздравил спортсменок, которые завоевали золото и серебро Игр.

В первую очередь Галкин обратился к победительнице Олимпиады в этом виде спорта. Муж Аллы Пугачевой восхитился Анной Щербаковой. Не меньше переживал Галкин и за Александру Трусову, которая стала второй на Олимпийских играх.

Максим не оставил без внимания и 15-летнюю Камилу Валиеву. Фигуристка заняла четвертое место, допустив ошибки в программе. Ранее Валиева оказалась под сильнейшим давлением из-за допингового скандала.

«Самые сильные переживания за наших прекрасных фигуристок! Очень рад за Анну Щербакову! Анечка, с победой тебя! Поздравляю Александру Трусову с серебром! Дай Бог сил Камиле Валиевой пережить сегодняшнюю неудачу», — оставил такой комментарий Галкин в своем микроблоге.

Напомним, ранее Ирина Слуцкая эмоционально отреагировала на результаты фигуристок на Олимпиаде в Пекине. Спортсменка поддержала Камилу Валиеву, которая претендовала на золотую медаль, но не смогла ее получить.

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