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«Уничтожили девочку!»: Жулин эмоционально отреагировал на прокат Валиевой на Олимпиаде

Как отметил тренер, фигуристка находится сейчас на грани нервного срыва.

«Уничтожили девочку!»: Жулин эмоционально отреагировал на прокат Валиевой на Олимпиаде
Александр Жулин. Фото: Globallookpress.com

Тренер Александр Жулин в беседе с Teleprogramma.pro отреагировал на прокат фигуристки Камилы Валиевой в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине.

Камила Валиева
Камила Валиева. Фото: Globallookpress.com

«Уничтожили девочку! Чиновники сделали просто так, что случилась трагедия. Нет слов».

Александр Жулин

Как отметил Жулин, он не знает, сможет ли Валиева в будущем восстановиться и выступать. «Нужно работать с ней Тутберидзе, психологам. Девочка на грани нервного сыра», — заметил Жулин.

Напомним, что Камила Валиева в произвольной программе на Олимпиаде допустила несколько грубых ошибок. В итоге она заняла только четвертое место, оставшись без медали в личном зачете.

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Александр жулинКамила ВалиеваКитайОлимпиада в ПекинеЭтери Тутберидзе