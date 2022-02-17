Три поколения вместе: Бородина с дочками приехала поздравить бабушку с 85-летием в скромную квартиру

Ксения Бородина уже много лет ведет шоу «Дом-2». Примечательно, что она добилась известности и может похвастаться большими гонорарами. Отметим, что телеведущая долгое время не общалась с Ксенией Собчак, но в прошлом году с ней помирилась.

А вот с Ольгой Бузовой она разругалась. Но для Бородиной на первом месте стоит семья. К слову, она является армянкой по отцу. Одно время звезда жила в Италии, а потом мама оставила ее в Москве с бабушкой.

Не удивительно, что Ксения тепло относится к Галине Ивановне и всегда ее навещает. 17 февраля ее бабушке исполнилось 85 лет. В честь юбилея не было большого праздника.

Телеведущая забрала дочек: Теону из школы и Марусю из садика. Они приехали в скромную квартиру в Москве, где живет именинница. Все принесли ей по букету цветов. Бородина также подарила ей дорогостоящий пылесос.

Именинница накрыла на стол. Она приготовила оливье и пиццу. Внучки прочитали для нее стихи. На кухне собрались три поколения женщин в этой семье.

«85 лет моей любви. Одна из главных женщин в моей жизни, сколько же в ней добра и ласки. Спасибо за воспитание, не устану повторять: хочу, чтобы ты всегда оставалась молодой и энергичной, пусть счастье тебя обнимает всегда. Дай Бог тебе всего лучшего, всего самого доброго и светлого! Самое главное — здоровья, а уж остальное приложится! Ура» — написала звезда.

Поклонники присоединились к поздравлениям. «А Теона так на Бабушку похожа», «Классно, когда такие люди есть в твоей жизни», «Девочки красивые, в юбочках», «Ну красотка ведь бабуля», «Скромный подарок на юбилей», «Ну хоть вы без страз и брендов, в простом. Приятно смотреть», — прокомментировали кадры подписчики.

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