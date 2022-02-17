Как Светлана Пермякова попала из КВН в «Интерны» и театр
Видео
Третий сезон «Маски»: тайны шоу
Видео

Ирина Слуцкая эмоционально отреагировала на падение Камилы Валиевой на Олимпиаде

Спортсменка расстроена.

Ирина Слуцкая эмоционально отреагировала на падение Камилы Валиевой на Олимпиаде
Российская фигуристка, серебряный призер Олимпийских игр 2002 года Ирина Слуцкая. Фото: Инстаграм

Российская фигуристка, серебряный призер Олимпийских игр 2002 года Ирина Слуцкая эмоционально отреагировала на выступление 15-летней фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине.

«У меня текут слезы. Это невозможно. Если сказать, кто герой Олимпиады, я назову Камилу. Не давать ребенку спать полночи из-за этих судов, таскать ее везде. Эти здоровые мужики, которые ее преследовали и маленькой девочке в спину кидали нелицеприятные слова», — заявила Слуцкая.

Напомним, Камилу Валиеву обвиняли в допинге. Ранее в МОК заявили, что если фигуристка попадет в тройку призеров, то результаты соревнований по фигурному катанию среди одиночниц на Олимпийских играх в Пекине будут считаться предварительными.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале! 

Тэги

Ирина СлуцкаяИрина Слуцкая последние новостиКамила ВалиеваКамила Валиева последние новости