Ирина Слуцкая эмоционально отреагировала на падение Камилы Валиевой на Олимпиаде

Российская фигуристка, серебряный призер Олимпийских игр 2002 года Ирина Слуцкая эмоционально отреагировала на выступление 15-летней фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине.

«У меня текут слезы. Это невозможно. Если сказать, кто герой Олимпиады, я назову Камилу. Не давать ребенку спать полночи из-за этих судов, таскать ее везде. Эти здоровые мужики, которые ее преследовали и маленькой девочке в спину кидали нелицеприятные слова», — заявила Слуцкая.

Напомним, Камилу Валиеву обвиняли в допинге. Ранее в МОК заявили, что если фигуристка попадет в тройку призеров, то результаты соревнований по фигурному катанию среди одиночниц на Олимпийских играх в Пекине будут считаться предварительными.

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