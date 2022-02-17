Тутберидзе – Валиевой: «Объясни, почему ты перестала бороться?»

Россиянка Камила Валиева заняла четвертое место в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине. Девушка сильно расстроилась и расплакалась.

Сразу после выступления Этери Тутберидзе спросила: «Объясни, почему ты перестала бороться?». Девочка продолжала горько плакать.

Таким образом, несмотря на блистательные прогнозы, самая обсуждаемая спортсменка Олимпиады так и не смогла попасть на пьедестал.

Золотую медаль завоевала российская фигуристка Анна Щербакова. Второе место тоже наше — Александра Трусова. На третьем месте расположилась представительница Японии Каори Сакамото.

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