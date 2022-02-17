Саша Трусова стала первой фигуристкой, выполнившей пять четверных прыжков

На зимней Олимпиаде в Пекине фигуристка набрала свой самый высокий балл в карьере.

17 февраля на зимних Олимпийских играх в Пекине начались выступления фигуристок в произвольной программе. И уже есть задел на то, что пьедестал останется преимущественно российским.

Александра Трусова первой из команды ОКР вышла на лед и удивила зрителей и судей. В своем прокате она исполнила пять четверных прыжков, что удивительно даже для Олимпиады. Пять четверных в одной программе — это историческое достижение. После выступления спортсменки знаменитый тренер Татьяна Тарасова отметила, что Саша демонстрирует будущее фигурного катания.

17-летняя девушка набрала 177,13 баллов, и это самый высокий результат в ее карьере. Общий балл — 251,73.

Выступившая после нее японка Каори Сакамото не дотянула до этого результата.

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