«Не фантазируйте лишнего!»: Ольга Орлова вмешалась в конфликт Ольги Бузовой и Ксении Бородиной

Подруга Ксении Бородиной объяснила, почему Ольгу Бузову не взяли вести новый «Дом-2». Ольга Орлова озвучила свое мнение по поводу конфликта телеведущих в личном микроблоге.

Орлова призналась, что Бородина не строила никаких козней против Бузовой. По словам телеведущей, только организаторы проекта «Дом-2» решают, кто будет вести шоу.

«Как же смешно открыть Instagram, а с утра уже все разнесли вести с полей от тявкающих из всех щелей недоюристов, недоблогеров, и как выяснилось, их объединяет то, что они еще и недоведущие «Дома-2». Ребят, выдыхайте! Никто из вас даже и не был в планах вести этот проект, и уж точно не по причинам того, что кто-то об этом попросил», — отметила Орлова в личном микроблоге.

Орлова обратилась к фанатам Бузовой с просьбой не искать подставу там, где ее нет.

«Бывают и другие причины, по которым людей не берут вести ту или иную программу. Чтобы никого не обидеть, давайте я не буду озвучивать очевидных вещей. Если бы люди Бузовой, которые всегда с ней, взглянули на всю ситуацию с холодной головой, то прекрасно поняли бы, что ведущих не спрашивают. Мы не рулим этим проектом, поэтому не фантазируйте лишнего!» — резюмировала Орлова.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.