Кэжуал стиль: Бородина отметилась в укороченных джинсах и пуховой жилетке кремового цвета

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Примечательно, что она стала одной из самых известных ведущих «Дома-2», так как ведет проект с его основания.

Более того, Ксения смогла разбогатеть и теперь ни в чем себе не отказывает. Она живет в загородном доме, а вот в Москве у нее есть несколько квартир. Но также звезда много денег тратит на наряды. После развода она стала выходить еще чаще в свет и веселиться.

Бородина часто демонстрирует роскошные платья. Она следит за трендами и одна из первых покупает модные новинки. Однако в обычной жизни телеведущая экошубы и дубленки.

Недавно на съемках она отметилась в пуховике оверсайз. А вот 17 февраля весь день Ксения занималась делами. Она решила отправиться за дочками, надев укороченные джинсы, кроссовки, толстовку и пуховую жилетку кремового цвета.

Примечательно, что пуховые жилетки стали трендом. Ани Лорак, Лиза Арзамасова и другие звезды их носят этой зимой. Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие адресовали ей комплименты.

«Ксения, вы прекрасная», «Какая вы уютная», «Приятно смотреть на Ксюшу в таких нарядах», «Вроде просто, но со вкусом», «Ксюша, какой крутой лук! Джинсы сидят идеально», «Классная, даже не узнать», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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