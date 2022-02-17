«Проблему нужно поднимать»: Павел Воля ответил на слухи о разводе с Ляйсан Утяшевой

Звездные супруги вместе уже десять лет.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева поженились в сентябре 2012-го, в 2013-м стали родителями сына Роберта, а спустя два года — дочки Софии. Звездные супруги признаются, что живут душа в душу.

«Мы вообще никогда не ругаемся. У нас есть железное правило: если кому-то что-то не нравится, то он говорит это здесь и сейчас. Проблему нужно поднимать», — заявил Воля в интервью Ирине Шихман. «Неужели ни разу не было мыслей о разводе?» — спросила комика журналистка. «Никогда», — ответил Павел.

Вообще многие заметили, что рядом с Утяшевой Воля превратился в зрелого, статного и к тому же романтичного мужчину: шоумен не переставал радовать супругу милыми сюрпризами и посвящать ей трогательные признания в соцсетях.

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