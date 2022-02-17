«Я чистила картошку!»: стало известно, как именно Павел Воля сделал предложение Ляйсан Утяшевой

Комик Павел Воля и гимнастка Ляйсан Утяшева женаты уже десять лет. У них подрастают двое детей — восьмилетний Роберт и шестилетняя София. Звездная пара постоянно демонстрирует публике свои теплые чувства и кажется, что их любовь продлится вечно.

В интервью Ирине Шихман Утяшева рассказала, как Воля делал ей предложение руки и сердца. Гимнастка призналась, что для нее это было неожиданно.

«Я вообще чистила картошку! Фоном шел футбол. Я готовила его любимое блюдо — картошку с курицей в духовке в медово-горчичным соусе. И тут он встает на колено и делает мне предложение. Это было очень неожиданно», — отметила Утяшева.

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