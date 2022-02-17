«Они хлебнули лихо, как никто не хлебал»: Старостина встала на защиту Цивина и Дрожжиной

Как отметила актриса, ее друзья находятся под террористической угрозой СМИ.

Актриса Елена Старостина в студии программы «Прямой эфир. Андрей Малахов» на канале «Россия 1» встала на защиту юриста Михаила Цивина и актрисы Натальи Дрожжиной.

«Я разговаривала с Михаилом вчера и сегодня. С его женой. У Наташи бодрый голос, но возраст. Как будешь чувствовать себя, когда тебе 70 лет. Они хлебнули лихо, как никто не хлебал. Они под страшнейшим дамокловым мечом. Под террористической угрозой СМИ. Что происходит с ними — это беда». Елена Старостина

Как отметила Елена Старостина, сейчас новая реалия. «Идет откровенная ложь и вранье. Это может повлиять на решение суда. Ну вот эти 19 квартир. Их не оказалось. Суд должен прекратить вакханалию в СМИ. Их просто долбают. Это просто убийственное отношение», — заметила Елена Старостина.

Напомним, что Михаил Цивин и Наталья Дрожжина обвиняются в махинациях с недвижимостью вдовы актера Алексея Баталова Гитаны Леонтенко и ее дочери Маши. Им может грозить до десяти лет колонии.

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