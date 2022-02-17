Счастливые лица: Максим Виторган показал трогательный кадр с Нино Нинидзе

Режиссер и актер Максим Виторган опубликовал на личной странице в Instagram фотографию с Нино Нинидзе. Знаменитость оставил сообщение о скорой поездке в Иорданию под этим снимком.

Виторган в лиловой футболке, серых брюках и белоснежных кроссовках крепко держал за руку актрису Нино Нинидзе. А возлюбленная Виторгана в разлетающемся белоснежном платье и кедах со звездами широко улыбалась от счастья. Звездная пара бежала на фоне синей воды и летающих чаек.

«За шесть дней самые ключевые места страны. Сначала пешие прогулки по природным заповедникам Даны. Горы, сухие русла рек и медитации.

Керак, его роль в истории и роль в фильме Ридли Скотта «Царство Небесное».

Вади-Рам — место, в котом снимают фильмы о далеких планетах. Куда ж без кино. Джиппинг-сафари и бедуины, конечно, тоже будут. И что я больше всего хочу увидеть, так это Петру! Жемчужина Иордании и в списке ЮНЕСКО, между прочим», — отметил артист.

Напомним, ранее отец Максима Виторгана рассказал об отношениях Нино Нинидзе с его сыном. Эммануил Виторган признался, что артисты с огромной нежностью относятся друг к другу.

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