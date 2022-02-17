Утяшева впервые прокомментировала слухи о романе с Ягудиным

С фигуристом, как оказалось, она знакома с детства.

Известная гимнастка Ляйсан Утяшева впервые прокомментировала слухи о романе с фигуристом Алексеем Ягудиным. В интервью Ирине Шихман спортсмена заявила официально.

«Мне так надоели эти слухи. Это же Леха! Никогда! Никогда у нас не было романа! У Леши были классные девчонки, но он сам пусть о них рассказывает. Но мы дружили с детства», — сказала она.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля поженились десять лет назад. До похода в загс ребята тесно общались. Павел помог пережить Ляйсан тяжелую потерю — смерть мамы, после чего стал для девушки лучшим другом.

Сегодня знаменитая чета уже растит двоих детей. Утяшева уверяет, что даже при звездном статусе им с мужем удается оставаться обычными людьми: бывшая гимнастка обожает стоять у плиты, а Воля с удовольствием помогает ей лепить манты.

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