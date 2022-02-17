«Мы тебе отрежем косичку»: Утяшева впервые рассказала о своем похищении

Известная гимнастка Ляйсан Утяшева впервые рассказала в интервью Ирине Шихман, как в детстве ее похитили недоброжелатели отца.

«У папы был водитель, когда бизнес уже пошел. Меня привез один водитель — увозит другой, машина та же. Затем меня куда-то вывозят за город. Аул какой-то. Мне говорят: «Подождешь здесь папу». Меня никто не обижает, я спокойно сажусь ждать папу. Папа не приходит. У меня длинная была косичка. Уважительно говорят: «Слушай, а можно мы тебе косичку отстрижем, чтобы папа приехал?». Отрезают косичку. Я поплакала немножко, мне дали гречку — я ее поела», — рассказала она.

К счастью, ей удалось сбежать. Утяшева рассказала, что женщина в доме подсказала ей выскочить в форточку.

«Я выбежала на дорогу, ловлю машину, останавливается человек на фуре. Попался очень хороший дяденька, который видит, что я мерзну. «Детка, Боже, как ты здесь? Куда тебя везти?» — говорит он. Я говорю — Волгоград. Оказывается, меня в Воронеж увезли», — отметила Утяшева.

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