Водянова в мерцающем мини-платье цвета омбре и на шпильках щегольнула на светском рауте

Модель повеселилась с друзьями в Париже. Она принарядилась для такого случая.

Наталья Водянова уже много лет живет в Париже. Именно там она начала свою карьеру. У модели теперь есть большой особняк. Она счастлива в браке с миллиардером Антуаном Арно.

Примечательно, что у нее подрастают дети. Избраннику она подарила сыновей: Максима и Романа. А от первого брака с британским аристократом у нее есть еще трое наследников: Лукас, Нева и Виктор.

В свои 39 лет Водянова может похвастаться стройной фигурой. Она продолжает участвовать в модных показах. Примечательно, что модель выходные посвящает детям, а вот свободное время любит проводить с друзьями.

16 февраля она принарядилась и отправилась на светский ужин. Наталья предстала на мероприятии в мини-платье с пайетками. Наряд цвета омбре с рюшами на юбке дополнили босоножки на шпильке. Она также накрасила губы алой помадой.

Российская красавица получила много комплиментов. Друзья любовались ее нарядом и фигурой. Водянова произнесла тост, а также потом повеселилась с друзьями. Они устроили совместную съемку.

Поклонники осыпали комплиментами модель. Многие отметили, что у Натальи идеальные ноги. «Вот это красотка», «Какая роскошная», «Ну просто прелесть», «Ноги бесконечные», «Платье такие милое, кукольное», «Платье просто бомбическое», «Какая крутая», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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